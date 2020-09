Vēja ātrums brāzmās vairs nepārsniedz 18 metrus sekundē

Piektdienas rītā ziemeļu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās vietām valstī - galvenokārt piekrastē - vēl sasniedz 15-18 metrus sekundē (m/s), liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Stiprākās vēja brāzmas ceturtdien reģistrētas Rīgā - 23 m/s pilsētas centrā, 24 m/s Daugavgrīvā un 26 m/s Kundziņsalā. Arī Ventspils ostā ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprinājās līdz 25 m/s. Valsts lielākajā daļā vēja brāzmu spēks bija mazāks par 20 m/s.

Atbilstoši Boforta skalai vējš nesasniedza vētras spēku, bet ceturtdien kritušo koku skaits varētu būt līdzīgs kā pēdējā vētrā, kas Latvijā plosījās šā gada 12.-13.martā. Lielie vēja postījumi skaidrojami ar to, ka koki ir lapoti, stiprs vējš pūta ilgstoši un no ziemeļrietumiem. Visbiežāk stiprs vējš pūš no rietumiem vai dienvidrietumiem, mazāk skarot Latvijas blīvāk apdzīvoto daļu - Rīgu un Pierīgu.

Piektdienas rītā Latvijas austrumu daļā debesis ir pārsvarā apmākušās, savukārt valsts rietumu pusē ir maz mākoņu. Nav ievērojamu nokrišņu.

Gaisa temperatūra +7..+11 grādi, piekrastē vietām līdz +13 grādiem.

Rīgā samazinās mākoņu daudzums, gaisa temperatūra +11..+12 grādi un ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 15-18 m/s.

Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien dienas laikā Latvijā bija +11..+14 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 17. septembrī bija +35..+36 grādi Francijā un Balkānos, kā arī +39 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -5 grādi Krievijas ziemeļos.