Vietām debesis skaidrosies, bet otrdiena pārsvarā būs mākoņaina un lietaina

Otrdienas rīts pienāks miglains, dienā vietām debesis skaidrosies, bet tās pārsvarā klās mākoņi, un daudzviet Latvija līs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī uz otrdienu mākoņi aizklāja debesu lielāko daļu, tomēr pa laikam arī skaidrojās. Vietām, galvenokārt valsts austrumu daļā, lija lietus. Atsevišķos posmos ceļi var būt slideni. No rīta vietām veidosies migla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, vietām piekrastē brāzmās līdz 15 m/s. Termometra stabiņš nenoslīdēs zem +1...+6 grādu atzīmes.

Rīgā mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +2...+3 grādi.

Dienā laika apstākļus noteiks maz izteikts augsta spiediena atzars, vietām debesis skaidrosies, kaut arī mākoņi lielākoties aizklās debesis. Daudzviet pa laikam lietus – no rīta galējos austrumos, bet dienas vidū no rietumiem pietuvosies jauna nokrišņu zona. No rīta un priekšpusdienā vietām veidosies migla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra gaidāma +3...+7 grādu robežās.

Rīgā lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā arī neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +4...+6 grādi.