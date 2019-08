Visaukstākā nakts aizvadīta Stendē; pirmdiena būs mēreni silta

Aizvadītā nakts visaukstākā bijusi Stendē, kur pulksten 5 gaiss atdzisis līdz +3,1 grādam pēc Celsija skalas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) apkopotā informācija.

Līdz ar to bažas par iespējamām salnām nav piepildījušās - nevienā Latvijas vietā naktī termometra stabiņš nav noslīdējis līdz 0 grādu atzīmei.

Auksts bijis arī Rucavā, kur pulksten 5 fiksēti +3,4 grādi, un Zosēnos, kur tajā pašā laikā bijuši 4,3 grādi. Pārējās meteoroloģisko novērojumu stacijās visas nakts garumā gaisa temperatūra bijusi vismaz +5 grādi.

Tikmēr vissiltākā nakts aizvadīta Ventspilī, kur gaisa temperatūra nav noslīdējusi zemāk par +13,7 grādiem, bet pulksten 4 tā bijusi +14,1 grāds. Gandrīz tikpat silta nakts aizvadīta arī Kolkā, liecina LVĢMC dati.

Nedēļas pirmā diena visā Latvijā aizritēs ar mērenu gaisa temperatūru un bez ievērojamiem nokrišņiem, lai arī vismaz dienas pirmajā pusē daudzviet pie debesīm būs redzami mākoņi, tomēr vakarpusē tie izklīdīs.

No rīta gaisa temperatūra būs no +10 līdz +15 grādiem, bet dienas gaitā tā paaugstināsies līdz +17...+21 grādam. Pēcpusdienā, sākot no rietumiem, mākoņi izklīdīs, līdz vakarpusē jau visā Latvijā spīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas atsevišķos rajonos būs nedaudz brāzmains.

Rīgā mākoņi debesis klās tikai daļēji un nokrišņi nav gaidāmi. pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +18...+20 grādiem.