Vismaz līdz pirmdienai vējš novērsīs paaugstinātas radiācijas risku Latvijā

Vismaz līdz pirmdienai Austrumeiropā valdošais vēja virziens novērsīs paaugstinātas radiācijas risku Latvijā un citviet Baltijas reģionā, liecina sinoptiķu prognozes.

Izskanējušas bažas, ka Krievija varētu veikt teroraktu bijušās Čornobiļas atomelektrostacijas zonā. Varbūtējā radiācijas noplūde drošības riskus radītu galvenokārt tikai Ukrainas teritorijā.

Piektdien Čornobiļas apkaimē pūš mērens ziemeļaustrumu vējš, sestdien gaidāms lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš, svētdien – lēns ziemeļaustrumu vējš, ko pirmdien atkal nomainīs ziemeļrietumu vējš.

Pēc tam vēja virziens var mainīties, un iespējamā paaugstinātā radiācija tad varētu skart arī Baltkrieviju, Poliju un citas valstis Centrāleiropā. Prognozes par vēja ātrumu un stiprumu no otrdienas, 15. marta, pagaidām ir neskaidras. Pastāv augsta varbūtība, ka vējš iegriezīsies no austrumiem, gaisa masas no Ukrainas virzot uz rietumiem.

Jau ziņots, ka Latvija ir ārpus Čornobiļas atomelektrostacijas (AES) apdraudējuma riska zonas, skaidroja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.

Plešs arī norādīja, ka Čornobiļas AES nav ekspluatācijā esoša atomelektrostacija. Pēdējais reaktors darbību beidzis 2000. gadā, un attiecīgi iespējamie radiācijas riski ir zemāki nekā darbībā esošām atomelektrostacijām.

Saskaņā ar Radiācijas drošības centra direktores Dace Šatrovskas sacīto Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzības lietot jodu pret radiāciju. Joda profilakse nav zāles pret radiāciju, un Latvijas iedzīvotājiem nav nepieciešami joda profilakses pasākumi, turklāt kodolavārijas gadījumā esam pietiekami tālu no atomelektrostacijām. Joda profilakse esot plānota tajās teritorijās, kas atrodas tuvu atomstacijām.