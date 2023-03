Visvairāk sasnidzis Cēsīs un Alūksnē; svētdien turpinās snigt daudzviet Latvijā

Sestdien visvairāk snidzis Vidzemē, tai skaitā galvaspilsētā, un dziļākā sniega sega klāj Alūksnes un Cēsu pusi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Daudz snidzis arī Kurzemes ziemeļaustrumos – Stendē uzsniguši astoņi centimetri (cm) sniega. Kalnciemā un Rīgas centrā izveidojusies 11 cm bieza sniega kārta.

Ogresgalā sniega biezums kopš piektdiena vakara palielinājies no 5 cm līdz 21 cm, Siguldā – no 22 līdz 29 cm, Zosēnos – no 22 līdz 31 cm, Priekuļos – no 23 līdz 39 cm, Alūksnē – no 30 līdz 44 cm.

Aptuveni 30 cm dziļš sniegs ir arī Madonā un Dagdā, savukārt Daugavpils meteoroloģiskajā stacijā ir deviņi centimetri sniega.

Bauskas, Mērsraga, Saldus, Rucavas, Pāvilostas un Ventspils novērojumu stacija ziņo, ka sniega biezums ir mazāks par centimetru.

LVĢMC novērojumu stacijās sniega segu mēra ultraskaņas sensors speciāli sagatavotā laukumā. Meteoroloģiskās stacijas parasti atrodas atklātā vietā, un novērojumu punktā vējš nereti nopūš sniegu, tādēļ vidējais sniega segas biezums apkārtnē var būtiski atšķirties no tā, kas izmērīts novērojumu stacijā.

Svētdien Latvijas lielākajā daļā brīžiem snigs, vietām snigs stipri, prognozē sinoptiķi.

Stipra snigšana gaidāma galvenokārt Rīgas līča Kurzemes piekrastē, galvaspilsētas apkaimē un vietām Zemgalē.

Starp mākoņiem daudzviet uzspīdēs saule. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu, ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -1..+2 grādiem.

Dienā uzlabosies braukšanas apstākļi uz lielajiem ceļiem.

Rīgā palaikam snigs, iespējama stipra snigšana. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz +1 grādam.