VUGD brīdina par Rīgai draudošiem plūdiem

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) brīdina, ka pirmdien pēcpusdienā Rīgā ūdens līmenis paaugstināsies līdz 115 - 130 centimetriem Latvijas normālā augstuma sistēmā (LAS).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Potenciāli plūdiem visvairāk pakļautajās teritorijās stiprais vējš kopā ar lieliem viļņiem var izraisīt piekrastes applūšanu.

Tāpat pirmdien Rīgā no rīta, laika posmā no plkst. 05.00 līdz plkst. 10.00 rietumu, ziemeļrietumu vējš strauji pastiprināsies brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē, bet dienas vidū, laika posmā no plkst. 11.00 līdz 15.00 ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniegs pat 26-31 metru sekundē.