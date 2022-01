VUGD brīdina par spēcīgu vēju Rīgā un visā Latvijā

Ceturtdien, 20. janvārī, Rīgā laika posmā no pulksten 12 līdz 15 rietumu, dienvidrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē (m/s). Vakarā vējš pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļrietumiem un laikā no 22 vakarā līdz 2 piektdienas rītā vēja brāzmas sasniegs arī 25 m/s, brīdina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Spēcīgs vējš gaidāms arī citviet Latvijā – dienas vidū jūras piekrastē saglabāsies ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 25-28m/s, bet vakarā vēja brāzmas sasniegs arī 29-32 m/s.

Līča piekrastē ziemeļrietumu vēja pastiprināšanās ir gaidāma vakarā, kad vēja brāzmas pastiprināsies līdz 25 m/s. Iekšzemes teritorijās – rietumu un centrālajos rajonos – pēcpusdienā gaidāms rietumu vējš brāzmās līdz 20 m/s, kas vakarā pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļrietumiem. Vēja pierimšana ir gaidāma piektdien dienas laikā, piekrastes teritorijās vien sestdien.

Glābēji aicina būt gataviem, ka nolauzti koki, nenostiprināti priekšmeti vai atlūzas var radīt bojājumus un postījumus. Iespējami elektroapgādes traucējumi.

Tāpat naktī uz piektdienu Rīgā paaugstināsies ūdens līmenis.

VUGD aicina būt informētiem par potenciāli plūdiem visvairāk pakļautajām teritorijām, kurās stiprs vējš kopā ar lieliem viļņiem var izraisīt piekrastes applūšanu. Jābūt piesardzīgiem, pārvietojoties piekrastes rajonos, atgādina glābšanas dienests.

Jau vēstīts, ka ceturtdienas vakarā galvaspilsētā gaidāms stiprs vējš un sniegputenis. Kopējais nokrišņu daudzums tuvākajā diennaktī gaidāms lielāks nekā pirmdien – snigs un puteņos vairāk. Ielas un ietves apledos, vietām veidosies sniega sanesumi, brīžiem būs slikta redzamība.

Tāpat portāls "Delfi" vēstīja, ka ceturtdien vakarā arī Vidzemē līča piekrastē ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniegs 20-24 m/s.