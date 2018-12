Ziemassvētkos pagaidām būtiskas izmaiņas laikapstākļos neprognozē

Pašreizējās laika prognozes vēsta, ka arī Ziemassvētkos Latvijā nav gaidāms liels aukstums un iespējams gan sniegs, gan lietus.

Tuvākajā nedēļā Skandināvijā pastiprināsies anticiklons un tā ietekmē ar ziemeļaustrumu vēju Latvijā ieplūdīs gaiss no Krievijas. Šāda sinoptiskā situācija ziemā parasti atnes bargu salu, bet šoreiz gaisa temperatūra noslīdēs tikai nedaudz zem nulles, liecina "Global Forecast System" prognoze.

Nedēļā pirms Ziemassvētkiem patlaban tiek prognozēts siltāks laiks un vairāk nokrišņu - gan sniegs, gan lietus. Noturīga sniega sega iespējama galvenokārt tikai Latvijas austrumu daļā.

Pašreizējā "Global Forecast System" prognoze rāda, ka Ziemassvētki Latvijā atnāks balti un ar salu, taču jāņem vērā, ka prognozes mainās ik pēc sešām stundām un pagaidām tās neuzrāda vienotu tendenci.

Caurskatot dažādu skaitlisko modeļu prognozes Ziemassvētku laikam, redzams, ka prognozētā gaisa temperatūra Latvijai ir intervālā no +9 līdz -25 grādiem, sniega segas biezums – no nulles līdz 30 centimetriem. Vidējā prognoze Ziemassvētkiem rāda, ka gaisa temperatūra gaidāma no +2 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz -3 grādiem valsts austrumos, kur sniega segas biezums var sasniegt 15 centimetru.

Prognozes arī vēsta, ka Ziemassvētku laikā gaidāma strauja gaisa temperatūras paaugstināšanās stratosfērā virs Arktikas. Ja tā notiks, ziemas otrajā pusē vidējā platuma grādos, tai skaitā Eiropā, iespējami lieli aukstuma viļņi.