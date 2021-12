Ilma

Ilma

Balsošana beigusies! 33

Svētkus mēs radām paši – ar domām, lietām, darbiem, sajūtām. Šogad arī mūsmājās svētku sajūta mūs pārņēma brīdi pirms adventes. Kā reiz, lai paspētu pagalmu sapost jau laicīgi, neskatoties uz to, ka viss brīvais brīdis tiek veltīts divus mēnešus jaunajai māsiņai. Tomēr katru dienu, kamēr māsa guļ diendusu, lielākie varēja radoši pašeptēties. Tā nu šķūnītī tapa mūsu svētku rūķi Pūciņš un Ūsiņš, kas šobrīd uz mājas lieveņa priecē mūsu ģimeni un ikvienu garāmbraucēju. Dzīvojam ceļa malā, kur ikdienā ir ļoti aktīva satiksme un kursē arī sabiedriskais transports. Neapšaubāmi – sapostā māja un pagalms svētku sajūtu tikai pastiprina. Ja gribam no sirds, tad laiku nudien varam atlicināt, lai uzburtu kaut vienu mazu sižetu no skaistās ziemas pasakas. Lai visiem gaiši un sirds silti svētki!