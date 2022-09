Vecāki, visticamāk, teiks, ka apģērbam primāri ir jābūt ērtam, taču jāņem vērā, ka jauniešiem svarīga ir arī tā aktualitāte un mūsdienīgums, tāpēc ir būtiski atrast zelta vidusceļu, kas apmierinās abas puses.



Viens no pārdomātas un viegli transformējamas garderobes veidošanas stūrakmeņiem ir pamata bāzes nokomplektēšana. Tie ir apģērbi un apavi, kas jau kļuvuši teju par klasiku un savu aktualitāti nezaudē vairākus gadus. Starp rudens apģērbu garderobes bāzes elementiem minami dažādi adījumi, džinsa bikses, klasiska stila auduma bikses, klasiska piegriezuma blūzes un krekli, vienkrāsaini kokvilnas T krekli, biezāka auduma svārki, auduma mēteļi un jakas, kā arī sportiska stila džemperi neitrālās krāsās. Pamata bāzes elementi savstarpēji ir viegli kombinējami un no tiem var izveidot vairākus dažādus apģērbu komplektus.



"Bāzes elements noteikti ir arī džinsa jaka. Gan īsa, gan pagarināta. Arī ādas imitācijas jaciņas piemērotas rudenim gan puišiem, gan meitenēm. Labs bāzes elements ir trikotāžas tops, ko lieliski varēs kombinēt gan ar ādas, gan džinsa jaku. Fantastisks bāzes elements meitenēm – rūtaini, gofrēti svārki. Tie šobrīd ir ļoti aktuāli un palīdzēs veidot lieliskas kombinācijas gan ar zābakiem, gan sandalēm vai sportiskiem apaviem. Vēl viens bāzes apģērbs noteikti ir bikses – džinsa vai arī auduma. Šobrīd viena no aktualitātēm biksēm ir dekoratīva ķēde, kas lieliski kalpo kā atslēgu piekars vai aksesuārs un atsvaidzina kopējo tēlu," stāsta stiliste Gita Šildere.