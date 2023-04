No Grīziņkalna 'ūdenszirga' līdz pirmajam latvietim kosmosā: Latvijas atklāšanas stāsti

Pavasaris, kā jau katru gadu, līdz ar gaismu pēc tumšās un ilgās ziemas ir atnesis arī jaunu enerģiju un spēku strādāt un darboties. Ja runājam par Ukrainu un darbu kara zonā, tad šajā ziņā spēks un enerģija turpināt braukt, stāstīt un rādīt patiesību nekad nav īsti apsīcis. Daudzi vaicā, kā es nenogurstu. Mana atbilde vienmēr ir viena un tā pati – kamēr krievu iebrucēji turpinās pastrādāt kara noziegumus Ukrainā, turpinās iznīcināt Ukrainas cilvēkus, es nenoguršu. Paralēli militārajai karadarbībai mēs redzam arvien spēcīgāku Krievijas propagandu, kurai diemžēl ir pietiekami daudz dzirdīgu ausu arī šeit, Latvijā. Šajā informatīvajā karā mans ierocis ir mikrofons, bet manam kolēģim Sergejam – kamera. Sēdēt Rīgā siltā biroja krēslā, pārtulkot ārvalstu ziņu aģentūru materiālus – tas nav stāsts par mums. Pie kara nedrīkst pierast, tas mūsu prātos nedrīkst kļūt par normu. Tas skar mūs visus, visu drošības situāciju Eiropas reģionā, jo ukraiņi frontē cīnās par mūsu visu drošību un brīvību. Līdz ar to mazākais, ko mēs varam darīt, ir turpināt atbalstīt Ukrainas tautu visos iespējamos veidos.



Es redzu, ka lielākajai daļai sabiedrības ar prātu viss ir kārtībā un arī sirdis ir pareizajās vietās – cilvēki turpina palīdzēt. Par to esmu pateicīga katram. Izcils pierādījums – man pašai ir izdevies pāris nedēļu laikā ziedojumu akcijā savākt vairāk nekā 40 000 eiro, iegādāties frontes smagākajos posmos stratēģiski svarīgas lietas, kuras jau pavisam drīz nonāks galamērķī. Tas ir tikai viens piemērs, ziedošanas akciju ir ļoti daudz, iespējas palīdzēt ir dažādas un cilvēki to turpina darīt. Arī tas spēcina celties un turpināt darīt. Slava Ukrainai!



Ieva Vārna – Latvijas atklājēja