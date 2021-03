Latvijas gada monēta 2020

Liepas lapa

Grafiskais dizains: Mārcis Kalniņš

Plastiskais veidojums: Ligita Franckeviča

Nominālvērtība: 5 eiro

Svars: 18,13 g

Forma: neregulāra; attālums no kātiņa iedobes līdz lapas smailei: 32,00 mm

Metāls: 925° sudrabs

Maksimālā tirāža: 5000



Pilsētas sastāv no ielām, ēkām, ūdeņiem un zaļajām zonām. Rīgas ielu tīkls kalpo cilvēkiem, ļaujot viņiem pārvietoties pilsētvidē tāpat, kā lapā vielas ceļo pa tās dzīslām. Sastāvdaļu kopums veido vienu veselu. Liepa ir viena no visbiežāk sastopamajām un izturīgākajām koku sugām Rīgā. Vienlaikus šis koks, kas sasniedz 200–300 gadu vecumu un ir daudzu paaudžu līdzgaitnieks, simbolizē vienu no svarīgākajiem pilsētas resursiem. Vēja izturīgās, ēncietīgās un klimata tolerantās liepas apveltītas ar lielu putekļu uztveršanas spēju un dāvā pilsētniekiem tīru gaisu. Mūsdienās šī bieži sastopamā, vienkāršā dabas daļa ir jānovērtē un jāsaglabā.