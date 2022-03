Latvijas gada monēta 2021

Grafiskā dizaina autori: Krista un Reinis Dzudzilo Plastiskā veidojuma autors: Jānis Strupulis Laulību tradīcijā diviem cilvēkiem tiek uzdots jautājums, uz kuru tiek gaidīta apstiprinoša atbilde. Šī ir totālā apstiprinājuma monēta. Tā abpusēji līksmi saka "jā". Averss un reverss kļūst viens, līdzīgi kā Pāvils raksta vēstulē efeziešiem – "un abi kļūs par vienu miesu". Tie apzīmē vienu pārliecību, vienu atbildi, vienu esību, kas sastāv no diviem lielumiem. Abas monētas puses ir kā atspulgs viena otrai, un nav zināms, kura ir sākotnējā, jo abas ir vienlīdz nozīmīgas. Monēta, kuras diametrs ir 28 milimetri, ir kā miniatūra pasaule, kas sākas ar vārdu, kurš aicina uz rīcību. Šis divu burtu vārds ir viens no īsākajiem latviešu valodā, un tas ietver virzību. Valoda un vārds palīdz veidot mūsu apziņu. Divi cilvēki pārliecināti latviski saka "jā", un vārds kļūst kā portāls, kā vārti jaunam sākumam. Zelta atbildes apņem monētas josta jeb zelta riņķa līnija, kura kā ideālā forma – aplis – mūžīgi ir savā sākumā un ceļā, kas nekad nebeidzas, gluži kā mīlestība. Monēta sasaucas ar zināmo spēli, kurā, uzdodot jautājumu, to met gaisā, un, uzkrītot aversam vai reversam, tiek iegūta atbilde. Monēta šo spēli maina, izslēdzot neizdošanos. Galvenais ir pareizi uzdot jautājumu.

Veiksmes monēta

Veiksme var būt nejauša, tomēr, atšķirībā no laimes, tā prasa cilvēka enerģisku darbošanos. Gadās cūkas laime, kad, neko nedarot, laime pati iekrīt klēpī. Cūkas veiksmes nemēdz būt. Viens no veiksmes simboliem ir ceriņu pieclapīte. Atrodot pieclapīti, tā tradicionāli ir vai nu, iedomājot vēlēšanos, jāapēd, vai arī jāsakaltē un jātur pie rokas (grāmatā starp lapām, kabatā vai makā). Veiksmes formulā ietilpa zināšana, ka pieclapītes visvairāk atrodamas nepotētajos ceriņkrūmos un ka pietiek ar vienu pieclapīti, citādi var "pārēsties". Ceriņi mūsu uztverē visvairāk ir saistīti ar veiksmi mīlestībā un ar gaišām nākotnes cerībām. Tie daudzveidīgi atspoguļoti tēlotājmākslā – vienlīdz 19. gadsimta otrajā pusē (Marijas Kesetas "Ceriņi logā"; Eduarda Manē "Baltie ceriņi stikla vāzē"), 20. gadsimta pirmajā pusē (Mihails Vrubelis "Ceriņi"; Anrī Matiss "Ceriņi"; Marks Šagāls "Mīlētāji ceriņos") un 20. un 21. gadsimta mijā (latviešu mākslinieces Īras Rozentāles ceriņgleznu cikls, 2000 – 2002). Kanādai ir krāšņa ceriņu monēta ("Ceriņu krūms", 2017), veltīta pavasarim, mīlestībai un kanādiešu ceriņu "mātei" Izabellai Prestonai. Latvijai ir savs ceriņu "tēvs" Pēteris Upītis, kurš savulaik izveidoja bagātīgu ceriņkrūmu selekciju. Viņa lolojumi Dobeles ceriņdārzā joprojām priecē ik pavasari. Parasto ceriņu (Syringa vulgaris) klātbūtne Eiropā lēšama no 16. gadsimta vidus, kad tos ieveda no Turcijas. Latvijas teritorijā tie parādījās 18. gadsimta otrajā pusē – vispirms pie muižām, pēc tam pie zemnieku mājām. Smaržīgi un krāsaini, tie jau 19. gadsimta otrajā pusē, bet īpaši 20. gadsimta sākumā kļuva par iecienītiem košumkrūmiem. Dobelē ceriņus audzē kopš 19. gadsimta sešdesmito gadu otrās puses, kad ap mācītājmuižu tika izveidots parks ar retām koku un augu sugām, tai skaitā arī tumšiem ceriņiem, kas bija atvesti no Lielauces mācītāja muižas. Šodien ļoti grūti iedomāties kādu vietu Latvijā, kur nebūtu ceriņu. Pārsimt gadu laikā tie kļuvuši par nozīmīgu Latvijas kultūrainavas daļu. Nu ir pienācis laiks Latvijas Bankas ceriņveiksmes monētai. Tā nav ēdama, atšķirībā no īstās ceriņu pieclapītes. To dāvina vai patur sev, lai veiksmes enerģija vienmēr pavada monētas īpašnieku. Tikai šad tad ar pirkstu galiņiem monētai viegli jāpieskaras, lai veiksme ir pašam, tuvajiem un mīļajiem, un visai Latvijai. Ja jums krājumā ir vēl arī skursteņslauķa un pakava monēta, tā jau būs trīskārša veiksme!