Latvijas gada monēta 2022

Ukrainas brīvībai BALSOT Grafiskā dizaina autors: Serhijs Maidukovs (Ukraina)

Plastiskā veidojuma autore: Ligita Franckeviča

Kaltuve: Lietuvos Monetu Kalykla (Lietuva)

Metāls: 999° sudrabs; ar apzeltījumu

Maksimālā tirāža: 8000



Iegādājoties šo kolekcijas monētu,

jūs atbalstāt Ukrainas cīņu par brīvību.

Ienākumi no katras monētas tiks ziedoti Ukrainai

Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gada 24. februārī mainīja pasaules vēstures ritējumu un dziļi satrieca ikvienu no mums. Ukraina turpina cīnīties par savu brīvību, kā arī par Rietumu civilizācijas – tātad arī mūsu – vērtībām. Monēta ir atgādinājums – nedrīkst pagurt un samierināties ar Ukrainā notiekošo. Ukrainas brīvība ir mūsu visu atbildība.



Kolekcijas monētas "Ukrainas brīvībai" autors ir ukraiņu mākslinieks Serhijs Maidukovs (Sergiy Maidukov). Monētas skatpunktu mākslinieks koncentrējis uz vienu vienīgu vārdu – ВОЛЯ –, kam viņa dzimtajā valodā ir daudznozīmju jēga: BRĪVĪBA; GRIBA; VARA.



Monētai ir ne tikai simboliska, bet arī praktiska nozīme. Ar tās palīdzību Latvijas Banka veiks ziedojumus Ukrainas atbalstam. Iegūtā peļņa no katras pārdotās monētas tiks ziedota Ukrainai.



Sudraba virsmu skarošās burtzīmes katra savā ritmā gan iegraužas plaknē, gan paceļas tai pāri vai ienirst sudraba spogulī... Tā ir tuvās distances realitāte. Monētas reversā attēlotais putns ar zelta zvaigznīti ir nākotnes apsolījuma tēls politiskajā telpā – Ukrainai kļūstot par savējo Eiropas Savienībā. Bet – ne tikai. Tas ir liecinājums un reizē atgādinājums – gara lidojumam brīvības garants ir klātesošs.



Monētas "Ukrainas brīvībai" grafiskā dizaina konkurss bija īpašs ar to, ka tajā pēc Latvijas Bankas uzaicinājuma piedalījās pieci atzīti mākslinieki no Ukrainas – Katerina Bjelobrova (Kateryna Bielobrova), Ņikita Kadans (Nikita Kadan), Serhijs Maidukovs (Sergiy Maidukov), Romans Miņins (Roman Minin) un Anna Zvjaginceva (Anna Zvyagintseva).



Visu konkursā iesniegto darbu raksturs bija dziļi emocionāls un personisks.



Latvijas Banka izsaka pateicību ikvienam, kurš, iegādājoties šo monētu, atbalsta Ukrainu cīņā par tās brīvību.

Satversmei 100 BALSOT Grafiskā dizaina autors: Aigars Ozoliņš

Kaltuve: Lietuvos Monetu Kalykla (Lietuva)

Metāls: 925° sudrabs; aversā krāsu uzdruka

Maksimālā tirāža: 2500



Satversme nosaka Latvijas valsts konstitucionālos pamatus un ir viens no mūsu valstiskuma simboliem. Satversmē ietvertās valsts dibinātāju domasun sapņi par Latviju kļuvuši par spēka vārdiem, kas katrai paaudzei ļauj veidot stipru un ilgtspējīgu demokrātisku tiesisku valsti. Satversmes teksts valsts dibinātājus un nākamās paaudzes apvieno idejā par Latvijas valsti.



Ikviens Satversmi dara jaunu. Satversmes teksts paliek nemainīgs, bet tā lasījums ir atvērts attīstībai līdzi laikam. Katra paaudze līdzveido Satversmes garu, lai tas vienmēr saturētu Latvijas valsti stipru un sniegtu tversmi ikvienam, kuram vajadzīga likuma aizsardzība.



"Mēs cerēsim visi un būsim pārliecībā, ka šī jaunā Satversme mums līdzēs galīgi nodibināt Latvijā likumību un taisnību un līdz ar to tautas labklājību un kārtību. Lai šī jaunā valsts Satversme padara Latviju laimīgu un stipru!" Ar šiem Jāņa Čakstes ceļavārdiem Satversme pirms simt gadiem stājās spēkā.

Arī pēc gadsimta Satversme jālasa Jāņa Čakstes acīm. Ar cerību, ka Latvijā vienmēr valdīs taisnīgi likumi un ikvienam būs brīvība īstenot savu potenciālu. Pārliecībā, ka visi vienmēr būs līdzvērtīgi savās tiesībās un cieņā un Latvijas valsts pastāvēs mūžam. Satversme ļauj svinēt to, ka Latvija ir brīva, neatkarīga, tiesiska valsts, kurā katram ir iespēja sasniegt labklājību un laimi.



Svinēsim Satversmi!

Vilhelms Purvītis BALSOT Grafiskā dizaina autore: Frančeska Kirke

Kaltuve: Lietuvos Monetu Kalykla (Lietuva)

Metāls: 925° sudrabs; aversā krāsu uzdruka

Maksimālā tirāža: 4000



Nacionālās ainavu glezniecības izveidotājs un modernizētājs Vilhelms Purvītis (1872–1945) ir viena no galvenajām personībām Latvijas 20. gs. pirmās puses vizuālajā mākslā. Gadsimtu mijā meistarīgo pavasara ainavu gleznotāju ievēroja Pēterburgā, Parīzē un citos Eiropas mākslas centros. Baltijas modernās mākslas pārstāvis līdzvērtīgi iesaistījās ainavas žanra pārmaiņās, gūstot panākumus gan Latvijā, gan ārzemēs.



Eiropeiskā latviešu klasiķa vārds Latvijas mākslas vēsturē kļuvis par vienu no nacionālās identitātes simboliem. Poētisku arhetipu veidā viņa tēli un noskaņas saglabājušies mūsu ainaviskās vides izjūtā. Gleznotāja radīto dabas koptēlu un klasiski komponēto Latvijas ainavu gadalaiku mijā mēdz uztvert kā nacionālās ainavas kanonu.



Purvītis ievērojams arī kā augstākās mākslas izglītības idejas īstenotājs un kultūrpolitikas līdzveidotājs Latvijā, pirmais Latvijas Mākslas akadēmijas rektors un Dabasskatu meistardarbnīcas vadītājs, Rīgas pilsētas mākslas muzeja (tag. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs) direktors, nacionālās mākslas kolekcijas veidotājs un starptautisku izstāžu rīkotājs.