Martā aicina uz 27. Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu

Liepājas Simfoniskais orķestris aicina uz 27. Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu, kas no 9. līdz 16. martam notiks Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars". Divu nedēļas nogaļu garumā izskanēs pieci izcili koncerti, kas līdzās orķestra skanējumam mūzikas baudītājus iepriecinās ar pasaulslavenā čellista Miša Maiska, talantīgā pianista Vestarda Šimkus, spožā igauņu diriģenta Risto Josta, kamerorķestra "Sinfonietta Rīga", Valsts Akadēmiskā kora "Latvija", kā arī citu zvaigžņu uzstāšanos. Vairāk: liepajassimfoniskais.lv.

Miša Maiskis, 27. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla atklāšanas koncerts

27. Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu 9. martā Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" Lielajā zālē atklās Liepājas Simfoniskais orķestris un Rīgā dzimušais, pasaulslavenais Izraēlas čellists Miša Maiskis. Viņa izpildījumā dzirdēsim Otorīno Respīgi "Adagio ar variācijām čellam un orķestrim" un Pētera Čaikovska Variācijas par rokoko tēmu čellam un orķestrim, savukārt koncerta otro daļu vainagos Čaikovska Pirmā simfonija. Vairāk: liepajassimfoniskais.lv .

Dāņu džezs. 3xHESS, 27. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla koncerts

Svētdien, 10. martā, 27. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls aicina uz īpašu džeza vakaru. Tajā trīs brāļi, džeza mūziķi no Dānijas "3xHess" piedāvās iespēju iepazīties ar šīs zemes džeza mūzikas labākajām tradīcijām. Emīls (saksofons), Nikolajs (klavieres) un Mikels Heses (bungas) kopā ierakstījuši neskaitāmus albumus un koncertējuši visā pasaulē. 2014. gadā viņi saņēmuši Dānijas Mūzikas balvu par gada labāko džeza mūzikas albumu. Koncerts notiks Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" Dzintara Jurgelaiša zālē. Vairāk: liepajassimfoniskais.lv .

Sinfonietta Rīga, 27. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla koncerts

Sestdien, 14. martā, Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" Lielajā zālē viesosies kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" un tā galvenais diriģents Normunds Šnē. Turpinot 27. Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu, viņi programmā atskaņos Riharda Štrausa skaņdarbu 23 stīgu instrumentiem "Metamorfozes", Rutas Paideres kamersimfoniju "And Nothing More", kā arī Sebastiana Fagerlunda Klarnetes koncertu, kura interpretācijā solists būs izcilais, šī gada Lielajai Mūzikas balvai nominētais klarnetists Guntis Kuzma. Vairāk: liepajassimfoniskais.lv .

Vestards Šimkus, 27. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla koncerts

Piektdien, 15. martā, 27. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls piedāvās talantīgā pianista Vestarda Šimkus solokoncertu. Programmā pianists iekļāvis gan deviņas Johana Sebastiana Baha korāļprelūdijas Feručo Busoni transkripcijā klavierēm, gan arī savu kompozīciju "Sapņu ainas. Deviņas etīdes klavierēm". Koncerts notiks Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" Dzintara Jurgelaiša zālē. Vairāk: liepajassimfoniskais.lv .

Elgars. Gerontija sapnis, 27. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla noslēguma koncerts

Sestdien, 16. martā, ar vērienīgu koncertu "Elgars. Gerontija sapnis" noslēgsies 27. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls. Koncertā līdzās Liepājas Simfoniskajam orķestrim muzicēs arī Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" un solisti – Rihards Mačanovskis (basbaritons), Tūri Dede (mecosoprāns, Igaunija) un Marks Vilde (tenors, Skotija). Pie diriģenta pults stāsies jaunās paaudzes spožākais igauņu diriģents Risto Josts. Šo mākslinieku izpildījumā dzirdēsim angļu komponista Edvarda Elgara monumentālo opusu – oratoriju "Gerontija sapnis", kuru uzskata par meistara izcilāko veikumu vokālsimfoniskajā žanrā. Vairāk: liepajassimfoniskais.lv .

Festivāla norisi atbalsta LR Kultūras ministrija, Valsts kultūrkapitāla fonds, Liepājas pašvaldība, Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde, AS "Latvenergo", Dānijas vēstniecība Latvijā un Dānijas Kultūras institūts. Biļetes uz festivāla koncertiem pieejamas visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv.