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В этом году международная компания Herbalife отмечает 15-летие своего появления в Латвии. К празднику приурочено открытие Центра продаж и обслуживания клиентов в Балтийском индустриальном парке в Риге, на улице Пиедруяс, 7a.

Общая площадь помещений нового центра – 764 квадратных метра, из которых 368 квадратных метров отданы под склад, а остальное занимают телефонный центр, конференц-зал и офисные помещения. Основными функциями нового Центра продаж и обслуживания клиентов станут упаковка и отправка посылок в страны Балтии и работа с клиентами, включая оказание услуг по телефону.

Балтийский индустриальный парк – один из самых технически развитых комплексов А-класса в Риге, объединяющий в себе складские, офисные, торговые и производственные помещения, что несомненно сделает работу Herbalife еще более эффективной в будущем.

Комментируя юбилей, Ольга Солнцева, генеральный директор Herbalife в странах Балтии, СНГ, Монголии и Украины, говорит:

"2017 стал особым годом для всех, кто работает в странах Балтии. Пятнадцать лет назад компания Herbalife официально зашла на рынок Латвии. За эти годы упорная работа и энтузиазм Независимых Партнеров и лидеров привели к росту популярности правильного питания и здорового образа жизни в обществе. Мы достигли великолепных результатов и покорили многие вершины. Поздравляем наших Независимых Партнеров в Латвии и желаем стабильного успеха, довольных и лояльных клиентов! Продолжим двигаться в выбранном направлении, не забывая про главную нашу цель – менять жизни людей к лучшему!"

Растут потребности людей – растет ассортимент Herbalife

На протяжении многих лет компании Herbalife удавалось сохранить лояльность потребителей за счет персонального внимания к нуждам потребителей и поддержки значимых социальных инициатив.

С момента выхода Herbalife на латвийский рынок ассортимент предлагаемых продуктов вырос с 30 до 45, предоставив потребителям большую возможность выбора. Среди бестселлеров 2016 года следует отметить Протеиновую смесь Формула 3 и Протеиновую Коктейль Формула 1 со вкусом кремового печенья. Эти продукты стали популярны , так как возрос интерес людей к ежедневному сбалансированному питанию и стремлению к тому, чтобы организм получал все необходимое, несмотря на напряженный ритм жизни. Простота пользования и натуральные ингредиенты стали одними из главных факторов, определивших выбор в пользу ассортимента Herbalife.

Некоторые продукты Herbalife, продаются только в странах Балтии. При этом учитываются привычки местных жителей в питании и стремление к тому, чтобы сбалансированные и полезные продукты Herbalife гармонично вписывались в ежедневное меню людей, например, Напиток с алоэ со вкусом манго, персиковый Травяной напиток, Соевые орешки и т. д.

Активная деятельность, выходящая за рамки сбалансированного питания

Компанию Herbalife известна не только благодаря своей продукции. Будучи социальной ответсвенной компанией, Herbalife старается улучшить жизнь людей на многих уровнях – от сбалансированного питания до вовлечения тысяч людей в программы, позволяющие улучшить свое финансовое положение и повысить профессионализм. Herbalife также поддерживает различные социальные инициативы, прямо или косвенно положительно влияя на широкие группы людей и выходя далеко за рамки своей основной деятельности – производства продуктов для здорового образа жизни и сбалансированного питания. Herbalife поддерживает атлетов, социальные и научные проекты, включая заботу о том, чтобы дети из малообеспеченных семей получали здоровое питание во всем мире. Социальная ответственность стала одним из краеугольных камней работы компании и неотъемлемой частью корпоративной системы ценностей.

С 2015 года команда Herbalife Latvia является активным участником Рижского марафона Lattelecom, став второй по количеству участников. В этом году в команду вошло 1470 энтузиастов бега. Herbalife поддерживает социальные проекты по всеми миру, а в Латвии – детский дом Cerību spārni ("Крылья надежды") в Сигулде.

Факты:

  • Наиболее продаваемый продукт 2016 года: Протеиновый коктейль Формула 1 со вкусом кремового печенья.
  • С 2002 года объем продаж вырос в четыре раза.
  • С 2015 года команда Herbalife Latvia является активным участником Рижского марафона Lattelecom, став второй по количеству участников. В этом году команда выросла до 1470 человек.
  • Herbalife поддерживает социальные проекты по всему миру, а в Латвии - детский дом Cerību spārni ("Крылья надежды") в Сигулде.

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