Pirms tika konstatēta aktiera nāve, pārdozējot narkotikas savās mājās Losandželosā, pat tuvākie draugi nenojauta, kā patiesībā klājas 54 gadus vecajai slavenībai. Tikai gadu pirms bojāejas savos memuāros "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" Perijs bija atklājis savu atkarību no alkohola un pretsāpju līdzekļiem, kurus viņš bija lietojis visa pieauguša cilvēka mūža garumā. Viņš rakstīja, ka kolēģe Dženifera Anistone bija iejaukusies un konfrontējusi viņu saistībā ar alkohola smaku un ka viņš, cenšoties saglabāt skaidru prātu, esot tērējis miljonus. Perijs cerēja, ka viņa atklātība palīdzēs citiem, kam ir grūtības, un intervijā izdevumam "People" skaidroja, ka to darījis arī personisku iemeslu dēļ – lai neatgrieztos "tumšajā pusē". Metjū Perija fonda mājaslapā, kas tika izveidota pēc viņa nāves, ir citāts: "Kad es nomiršu, vēlos, lai mana palīdzība citiem būtu tas, par ko mani atceras vispirms."