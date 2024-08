Vai viņa pazīst Renāru Kauperu? Kāds droši vien nodomās, šo lasot. Jā un nē. Pirmo reizi Renāru ieraudzīju uz skatuves kādā koncertā, kur krustmāte mani paņēma līdzi. Atceros – man blakus dejoja kāda sieviete, tik ļoti dzīvojot līdzi mūzikai un nedomājot par to, kā tas izskatās no malas. Es nodomāju – nu ļoti dīvaina sieviete, tik traki dejo. Pagāja gadi un es pati kļuvu par šādu meiteni, kas braukāja uz visām prātinieku tūrēm, pirka katru žurnālu, kur parādījās kaut rindkopa par grupu vai Renāru u.tml. Tagad smieklīgi tas viss šķiet, tomēr es uzaugu ar šo grupu, un patiesībā Renārs ir bijis ļoti klātesošs daudzās dzīves situācijās, viņam par to nezinot. Tāpēc es zinu daudz par Renāru, lai rakstītu šīs rindas viņa jubilejai par godu. Starp citu, agrāk dzimšanās dienā sūtīju Renāram sms apsveikumus, un viņš vienmēr (!) uz tiem atbildēja. Tieši tik cilvēcīgs viņš vienmēr ir bijis (tagad man bail skatīties, ko es viņam agrāk rakstīju).