No mokteiļiem un mazuļiem līdz tumšiem noslēpumiem un svingeriem – "Hulu" jaunais realitātes šovs "The Secret Lives of Mormon Wives" ("Mormoņu sievu slepenās dzīves"), ko Latvijā var redzēt arī "Disney+", ir skandālu saraksts, kas krietni garāks par tā varoņu pieaudzētajiem matiem. Astoņās seriāla sērijās kā amerikāņu drāmas kalniņi norisinās stila cīņas, sieviešu draudzība un ķīviņi, plastiskā ķirurģija, mākslīgais skaistums un, protams, sekss. Un tam visam pa vidu un pāri – mormoņu reliģiskās tradīcijas, kā arī sieviešu centieni mainīt šīs kultūras un morāles normas.

Šova varones ir Soltleiksitijas sieviešu grupa, kurā iekļaujas gan nopietnas Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas (Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints) draudzes locekles, gan tās, kas no baznīcas ir aizgājušas, bet ir audzinātas saskaņā ar tās stingrajām vērtībām. Vēl konkrētāk, tās ir influenceres no grupas ar tēmturi #MomTok, kuras popularizējušas mormoņu tēlu ar ļoti populāriem deju videoklipiem un ienesīgiem zīmolu darījumiem.