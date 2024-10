Tiešsaistes CV platformā "LinkedIn" norādītā darbavieta, lepnās video publikācijas "Instagram" un pat tabloīda "The Hollywood Fix" video liecina, ka smagos noziegumos apsūdzētā Šona "Didija" Kombsa uzticamais aizstāvis un palīgs ir vīrietis, kurš kādreiz Latvijā bija pazīstams kā regbija spēlētājs. Tādējādi apsūdzības, kas attiecas uz priekšnieku, iespējams, tagad attiecas arī uz viņu. "Tas, ko esmu vairākkārt pārrunājis ar regbija cilvēkiem, – unikāli, ka šāda tipa cilvēks no Juglas var saskrieties ar radniecīgu dvēseli, tikai no cita sociālā slāņa, Amerikā," saka žurnālists un regbija vides pārzinātājs Raimonds Rudzāts.