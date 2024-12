Notikumi, sakndāli un salabšanas, šķiršanās un kāzas, netaisnības šovbiznesā un slavenību dzīvēs šogad piedzīvotas prāvā apjomā. Sākot ar fotogrāfa Sokolova paziņošanu par atkāpšanos no amata un vēlāk atkal atgriešanos, līdz Petravičas viesošanās klubā "Skapis" un vēl daudz citu notikumu šogad aizvadīts. Gada nogalē aplūkosim spilgtākos un tos notikumus, kuri sacēla lielāko ažiotāžu.

Pēc "Delfi" publikācijas fotogrāfs Sokolovs paziņo par karjeras beigām

Viens no lielāko rezonansi guvušajiem notikumiem noteikti bija "Delfi" rakstu sērija "Rūgtais kailfoto", kurā pētījām erotisko fotosesiju aizkulises. Pēc viena no šīs rakstu sērijas rakstiem "Zane: negaidīju, ka fotogrāfs mēģinās iebāzt pirkstu man makstī", kurā Zane stāstīja par pieredzēto fotosesijā pie erotiskā fotogrāfa Aleksandra Sokolova, viņš paziņoja par savas fotogrāfa karjeras beigām vietnē "Facebook" (vairāk lasi šeit). Tomēr jau pēc nieka diviem mēnešiem Sokolovs tomēr pārdomājis un atgriezās fotografēšanā ar pilnu krūti, intensīvi publicējot savas pašreklāmas video sociālajos tīklos. Par to sīkāk vari lasīt šeit!