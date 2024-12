Gatis atzīst, ka šajā tumšajā dzīves posmā viņam bijusi sajūta, ka dzīvot nav vērts. "Tas bija ļoti drūms dzīves posms," viņš norāda, piebilstot, ka bija pilnībā pārliecināts par to, ka ir inficējies ar HIV. Šīs domas viņu iedzina ļoti dziļā depresijā un padarīja viņa ikdienu neizturamu. Tas bija aizgājis tik tālu, ka divus gadus nebija ne dienas, kad viņš nedomātu par imūndeficīta vīrusu, kas var būt nāvējošs. Viņš nevēlējās nodot analīzes, jo ļoti baidījies – ja nu ir HIV, ko iesākt?

Pērn Gacho Siguldas jaunajiem sportistiem atklāti stāstīja par izmešanu no skolām, darbavietām un ceļu uz panākumiem. Savā uzrunā Gacho atklāja, ka bērnībā bijis ļoti grūti audzināms – no savas pirmās skolas izmests jau 2. klasē, vēlāk atskaitīts arī no internātskolas. Mamma viņu audzinājusi viena, jo tēvs ģimeni agri pametis un lielu daļu mūža aizrāvies ar alkoholu. Tagad gan abi uzturot cieņpilnas attiecības.