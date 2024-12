Deivida un Viktorijas Bekhemu vecākais dēls , 25 gadus vecais Bruklins Bekhems, turpina pārsteigt ar savu dzīves aicinājumu meklēšanas pieeju. Iepriekš viņš mēģināja karjeru pavāra un fotogrāfa lomās, bet tagad viņš dalās ar savu jauno aizraušanos – veciem vīniem. Videoklipā, kurā viņš piedalās kopā ar "Sotheby’s" someljē Lūkasu Dempsiju, Bruklins atklāj: "Jo vairāk es krāju vīnu, jo vairāk saprotu, ka man patīk iegādāties vīnus no 2000. gadiem."

View this post on Instagram

Bekhems iepriekš ir atzinis, ka viņa iecienītākais vīns ir "Pétrus 1979 Pomerol", kura cena pārsniedz 3000 eiro. Viņš komentēja: "Ar vecu vīnu jūs nekad nezināt, ko saņemsiet. Man ir dažas ļoti vecas pudeles. Viens no maniem iecienītākajiem gadiem bija 1966. gads, kad Anglija uzvarēja Pasaules kausā – tas bija "Moulton vintage Bordo". Es tiešām mīlu šo gadu."

Interneta asprāši uz šo ātri reaģēja, izsakot ironiskus komentārus soctīklos "X" un "Instagram". "Bruklins Bekhems varētu būt smieklīgākais "Nepo baby" (angļu valodas slengs, kas latviski skanētu "piedzimis ar sudraba karoti mutē" – red.) – ik pēc sešiem mēnešiem viņam ir jauns hobijs," rakstīja viens komentētājs. Kāds cits piebilda: "Nevaru sagaidīt, kad viņš kļūs par astronautu." Viens no sekotājiem pat brīnījās: "Nekad agrāk neviens cilvēks nav radījis tik lielu troksni, vienlaikus tik maz zinot par tik daudzām lietām." Kāds asprātis piebilda: "Fotogrāfs. Pavārs. Vīnzinis. Šī cilvēka talantiem nav gala (vai sākuma), izņemot viņa uzvārdu."

Bruklins Bekhems 2021. gada decembrī uzsāka savu "Facebook Watch" šovu "Cookin' With Brooklyn". Raidījums saņēma neviennozīmīgu skatītāju atsaucību, daži no kuriem kritizēja Bekhema kulinārijas prasmes, īpaši pēc tam, kad viņš atklāja, ka nav to profesionāli apguvis un "vienkārši mīl gatavot".