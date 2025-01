Kā vēstīts Īrijas televīzijas kanāla "RTÉ One" mājaslapā, Daniela Roze ir zvaigznes Mikija Džo Hārta deju partnere. Pirmais šova raidījums tika demonstrēts televīzijā jau šajā svētdienā, 5. janvārī. Tajā Daniela ar savu partneri izpildīja pasodobli, skanot "The Undertones" dziesmai "Teenage Kicks", un saņēma 19 punktus no 30 iespējamajiem.