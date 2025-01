"Diemžēl, tāpat kā pirms diviem gadiem, tā arī tagad šīs nepatiesības ir mākslinieces ilgā un jau smagā alkoholisma sekas. Viņa ar to sirgst jau ilgu laiku, un es no savas puses esmu devis iespēju un izvēli tikt uz kājām. Tikai tad, kad cilvēks, sirgstot ar šo slimību, ir sasniedzis zemāko mīnus atzīmi, viņš spēj augšāmcelties," Rubiķis skaidro, ka sieva ir vērsusies pēc profesionālas palīdzības, taču pagaidām bez būtiskiem panākumiem. Viņš piebilst, ka no savas puses jau astoņus gadus ir centies palīdzēt, tomēr jebkuri viņa centieni vienmēr tikuši noraidīti.