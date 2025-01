59 gadus vecā modele un aktrise Brūka Šīldsa, kura jau no agras bērnības ir dzīvojusi sabiedrības uzmanības centrā, šķietami ir atklājusi gandrīz visu par savu dzīvi. Taču savos jaunākajos memuāros "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old", kas iznāks 14. janvārī, viņa izstāsta daudzus intīmus un dažkārt traumatiskus dzīves mirkļus. Īpaši izceļas viens pārdzīvojums, kas saistīts ar mediķiem, – nevēlama un nevajadzīga maksts atjaunošanas procedūra, ko viņa dēvē par visnepatīkamāko pieredzi.