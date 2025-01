"Glābējzvana" Zeka sieva iepazīstoties nav atpazinusi pasaules tīņu siržu lauzēju

View this post on Instagram

Goselārs atklāja, ka viņa sieva Katriona Makginna sākotnēji pazinusi viņu no cita šova – "Raising the Bar" – taču pat tad viņa uzmanība bija vērsta citur. "Viņa pat īsti nezināja, ka es piedalījos tajā šovā," viņš paskaidroja. "Tajā piedalījās viņas draudzene, un viņa teica: "Jā, tu man traucēji. Es ātri pārslēdzu uz priekšu, lai redzētu savu draudzeni, un tu vienkārši biji tas puisis, kurš tur bija daudz redzams.""

Pēc tam, aplūkojot reklāmas fotogrāfiju no seriāla laikiem, aktieris sacīja, ka tas šķiet "kā pirms mūžības." "Daudz ko no tā laika es neatceros, jo tas bija posms, kad nebiju sentimentāls," atzina Marks Pols Goselārs, runājot par saviem jaunības gadiem seriālā "Glābējzvans". Viņš piebilda, ka pat nekad nav paņēmis nekādus rekvizītus kā atmiņu no filmēšanas. "Es no tā neko neesmu paņēmis, tikai to, ka satiku šos cilvēkus, izveidojām un turpinām draudzīgas attiecības."