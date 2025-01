Lauris Dzelzītis atklāj Spēlmaņu nakts kautiņa iemeslus – "alkohols pavēra Pandoras lādi"

Intervijā "Pastaiga" aktieris stāsta, ka diena bijusi brīnišķīga līdz pat diviem naktī un nekas nav liecinājis par tik dramatisku dienas nobeigumu: "Un tad – ne bez alkohola līdzdalības – man izsprāga. Tagad jau pats saprotu, ka bija krājies. Tas džeks nebija vainīgs, es to absolūti nožēloju."

"Nu, ko man teikt – pilnīgi stulbi bija uzbrukt čalim, kurš vispār neko man nebija nodarījis. Es to šausmīgi nožēloju joprojām. Tā nedrīkst. Es nedrīkstēju tā rīkoties. Bet... sievietei es nesitu," viņš norāda un incidentu dēvē par "iepriekšējo gadu samilzumu", lūzienu dzīvē.

"Tu turies, darbs tevi tur virs ūdens, arī gribasspēks, apņemšanās un mērķtiecība visu laiku tur, bet tu jau jūti to bezdibeni apakšā, kas nav aizklāts ciet. Tas seko. Un alkohols manā gadījumā pavēra to Pandoras lādes vāku atkal vaļā. Secinājums ir tieši tik vienkāršs: atpūties no ierastā darba ritma un nedzer!" Atklāti stāsta aktieris.