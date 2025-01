82 gadus vecais Harisons Fords, tērpies brunčos un garās zeķēs, reklamē skotu viskiju

Otrdien, 28. janvārī, tika prezentēta jauna reklāmas kampaņa viena iesala skotu viskijam "Glenmorangie", kurā 82 gadus vecā kinozvaigzne ceļo pa gleznaino Skotiju, iepazīst tās kultūru un valkā kiltu. Kampaņa "Reiz Skotijā" sastāv no 12 epizodēm, un tās "varoņu kino" autors ir režisors Džoels Edgertons. Šobrīd zīmola "YouTube" kanālā un tīmekļa vietnē ir pieejamas sešas epizodes, bet pārējās tiks publicētas visa gada garumā.

Pirmajā epizodē redzams, kā Harisons Fords saņem kampaņas piedāvājumu un gatavojas doties uz Skotiju. Aktieris, kurš drīzumā filmēsies "Captain America: Brave New World", pa tālruni kādam saka, ka viņš nedarīs "to, ko viņi vēlas, bet sēdēs pie ugunskura un dzers brīnišķīgo "Glenmorangie" viena iesala viskiju". Viņš to arī dara, vienlaikus lasot uz papīra lapas sīki un smalki izklāstīto reklāmas koncepciju, kurā pieminēti tādi vārdi kā "kalna virsotne" un "dūdu mūziķi". Pēc tam viņš papīru iemet ugunī.