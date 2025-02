Klāt "Supernovas" pusfināls: "Delfi" eksperts Bāliņš prognozē, kam veiksies labāk

Gada skaistākie un gaidītākie mirkļi jau tepat aiz stūra, jo jau šovakar TV ekrānos uzmirdzēs gadskārtējā "Supernova", kurā par iespēju pārstāvēt Latviju 69. Eirovīzijas dziesmu konkursā sacentīsies 19 pašmāju dziesmas. Desmit labākās pēc nedēļas baudīsim vēlreiz lielajā "Supernovas" finālā, tāpēc "Delfi" metas prognozēt, kurām dziesmām ir lielākā iespēja tur nonākt.

Vieta finālā pavisam droša ir reiz jau "Eirovīzijas" skatuvi apdancojušajam ansamblim "Citi zēni", kuri šogad piedāvā par 90 % latviskāku dziesmu nekā iepriekšējā reizē. "Ramtai" ir gana lustīgs un atmiņā paliekošs skaņdarbs un šaubu nav, ka, bruņojušies ar iepriekšējo pieredzi, kungi parādīs cienījamu sniegumu kā šodien, tā pēc nedēļas.

Akurāt tikpat drošs par saviem nākamās sestdienas plāniem var būt dziedātājs The Ludvig ar vēl vienu modernos ritmos ieturēto tautasdziesmu "Līgo". Viņam daudzi steidz prognozēt atzīstamus rezultātus arī finālā, kamēr citi norāda to, ka dziesmas motīvi iepriekš izskanējuši saviesīgos koncertos. Lai kā arī nebūtu, šis ir drošs fināls ar lielisku skaņdarbu.

Moderno tautasdziesmu triloģiju noslēdz "Tautumeitas", kurām arī vajadzētu ar drošu soli iekāpt lielajā finālā. Jau izsenis tika mēļots par viņu dalību konkursā un nu beidzot to esam piedzīvojuši. Vai dziesma "Bur man laimi" ir gana konkurētspējīga, lai cīnītos par ceļazīmi uz Bāzeli — to raudzīsim sestdien, bet pagaidām šķiet, ka no trim minētajām šai ir viszemākās izredzes. Katrā ziņā fināls būs!

Arī par "Supernovas" veterānu dēvētais Markus Riva nav sēdējis rokas klēpī salicis un pa gadu mums sarūpējis visai cienījamu pieteikumu kā minimums atlases finālam. Lai nu kas, bet centība, attieksme un rūpes par savu priekšnesumu viņam allaž ir augstākajā līmenī, fanu viņam netrūkst un, ja tam pievieno tīri lipīgo šīgada gabalu "Bigger than this" — vietai finālā ir jābūt. Mēs to arī novēlam!

Dziedātājs Chris Noah pērn Malmē apostīja "Eirovīzijas" gaisus, dziedot bekvokālus Donam, tāpēc šogad nolēmis uz konkursu mērot ceļu saviem spēkiem. Izskatās, ka uz viņa darbagalda kaut kur starp noliktajām piecām "Zelta mikrofona" statujām un vienai "Muzikālās Bankas" trešās vietas atzinībai atradīsies vieta arī ceļazīmei uz "Supernovas" finālu. "Romance isn’t dead" noteikti patiks kā "Supernovas" žūrijai, tā ne mazajam Krista fanu pulkam, tagad tik atliek cerēt uz spožu priekšnesumu.

Vēl viens "Eirovīzijas" gaisu un garšu pabaudījis mākslinieks ir Justs, kurš līdz pat Dona pērnajiem panākumiem bija pēdējais latvietis "Eirovīzijas" finālā. Domājams, ka viņa šīgada enerģiskajam hitam "Fit Right" veiksies krietni labāk nekā pirms pāris gadiem izskanējušajai "Stranger", kas negaidīti palika aiz fināla strīpas. Šaubos, ka Justam ir nopietnas izredzes paspēkoties par uzvaru, taču augsta vieta finālā ir visai iespējama.

Justs reiz pirms aptuveni piecsimts gadiem uz "Eirovīziju" tika ar dziesmu "Heartbeat" un ļoti līdzīgs plāns ir jaunajai dziedātājai Emīlijai, kas pārliecinoši uzvarēja pēdējā "X-Faktorā". Skatītāji viņu mīl, žūrijai viņa simpatizē un ar šo vajadzētu pietikt puslīdz drošai sēdvietai reisā uz sestdienas finālu. Ja vien priekšā nebūtu tik nopietna konkurence, varētu padomāt arī par kaut ko vairāk.

Vēl divas vietas finālā domājams sadalīs "Supernovā" vairākkārt raudzītās Marta un Katrīna Gupalo. Abām pieredze ir pietiekama un dziesmas gana lipīgas, lai atrastu gan savu klausītāju, gan pa kādam punktiņam no bargās žūrijas. Martas dziesma "Lovable" ir ieturēta Teilores Sviftas labākajās tradīcijās un domājams, ka šī ir līdz šim labākā Martas dziesma šajā konkursā un arī lipīgākā dziesma šogad.

Katrīna tikmēr jau atkal mēģinās iekarot latviešu sirdis ar nedaudz rotaļīgu dziesmu "Scarlett Challenger". Manuprāt, jānotiek lielam pārsteigumam, lai kāda no iepriekšminētajām deviņām dziesmām nenonāktu sestdienas finālā, taču kaut nelieli pārsteigumi ir neatņemama "Supernovas" sastāvdaļa. Līdz ar zemi nolīdzināt roka neceļas nevienu no pārējām dziesmām kā tas bijis citus gadus un pie labas veiksmes pēdējo ceļazīmi var izcīnīt jebkura no 10 dziesmām. Grētas negaidītā izstāšanās konkursu padarīs tikai jautrāku, jo arī viņa ar dziesmu "Monster" bija viena no favorītiem uz drošu tikšanu finālā. Tas daudziem konkursa debitantiem durvis uz finālu pavērs plašāk.

Piemēram, viena no labākajām dziesmām konkursā ir apvienības "Bel Tempo un Legzdiņa" izpildītā "The Water", kurai vajadzētu izpelnīties žūrijas atzinību. Līdzīgs stāsts ir ar debitantes Juliannas dziesmu ar līdzīgu nosaukumu "Something in the water". Pie labas veiksmes kāda no šīm var iespraukties finālā. Potenciālo finālistu sarakstā nevar nepieminēt arī stīgu duo "Sinerģija" un viņu dziesmu "Bound by the light", "X-Faktorā" atrasto duo "KoBra" ar dziesmu "Zelts" vai Adelinas "Electric love" — ja skatītāji un žūrija būs attiecīgā noskaņojumā, viņiem ir visas iespējas.

Ir jāuzved ļoti spožs priekšnesums, lai finālā nonāktu Toms Kalderauskis ar dziesmu "Domāju, tu nāc", Rūta Dūduma ar "Chemical" vai PALÙ ar "Delusional", vai daudzsološie jaunieši "Tepat" ar dziesmu "Sadzejot", taču visu izšķirs sestdienas vakars, sagatavotais šovs, izpildījums un fanu armijas. Šī, manuprāt, ir visu laiku spēcīgākā Latvijas nacionālā atlase, kurā būs nopietna cīņa ne tikai par pirmo desmitnieku, bet arī par ceļazīmi uz Šveici. Sagatavojiet uzkodas, dzērienus, atveriet dīvānu ekspertu iecienītākos soctīklus un baudiet vienu no gada gaidītākajiem vakariem!

Konkursa "Supernova" pusfināls un fināls Sestdien, 1. februārī, Latvijas Televīzijas dziesmu konkursa "Supernova" pusfinālā par iekļūšanu finālā sacentīsies 19 žūrijas izvēlētie dalībnieki: Adelina, "Bel Tempo" un Legzdiņa, Chris Noah, "Citi zēni", Emilija, Julianna, Justs, Katrīna Gupalo, "KoBra", Luka, Markus Riva, Marta, Palú, Rūta Dūduma, "Sinerģija", "Tautumeitas", "Tepat", The Ludvig un Toms Kalderauskis. Tiešraide pulksten 21.10. Ketijas Šēnbergas un Laura Reinika vadībā pusfinālā skatītājiem būs iespēja iepazīt dalībniekus un tiešraidē pirmoreiz novērtēt dziesmu izpildījumu. Gan pusfinālā, gan finālā vienlīdz nozīmīga būs skatītāju un žūrijas loma – labākie tiks noteikti skatītāju zvanu un īsziņu balsojuma un žūrijas balsojuma kopvērtējumā. Finālā iekļūs 10 dalībnieki. Uzstāšanās secība pusfinālā: Marta – "Lovable" "Tepat" – "Sadzejot" Justs – "Fit Right" "KoBra" – "Zelts" Adelina – "Electric Love" "Citi zēni" – "Ramtai" Emilija – "Heartbeat" "Bel Tempo" un Legzdiņa – "The Water" PALÚ – "Delusional" The Ludvig – "Līgo" LUKA – "Stronger" Chris Noah – "Romance Isn't Dead" Toms Kalderauskis – "Domāju, tu nāc" Julianna – "Something in the Water" "Tautumeitas" – "Bur man laimi" Rūta Dūduma – "Chemical" Katrīna Gupalo – "Scarlett Challenger" "Sinerģija" – "Bound by the Light" Markus Riva – "Bigger Than This" Konkursa uzvarētājs, kuru noteiks žūrija un skatītāji fināla balsojumā 8. februārī, iegūs iespēju maijā pārstāvēt Latviju starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Bāzelē, Šveicē. Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu konkursa "Supernova" pusfinālā noteica LTV izvēlētā žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi. Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LTV žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa maijā. "Supernovas" pusfināls – 1. februārī pulksten 21.10

