Rokeris Frīdis: Vegāni var atļauties sēdēt birojā pie datoriem un neko nedarīt

Par šo tematu 360TV sarunu raidījumā "Aina studijā!" kaismīgi diskutē motobraucējs Frīdis un vegāns ar stāžu – Mārtiņš Mičulis. Par to, ka uzturā ir jāiekļauj arī gaļa, stingri pārliecināts ir Frīdis: "Tik daudz, cik tu uzņem enerģiju, viņa ir arī jātērē. Kā es saprotu – šie veģetārieši un vegāni ar saviem salātiem tomēr to enerģiju uzņem stipri mazāk, nekā ar gaļu. Tad viņi var atļauties sēdēt birojā pie datoriem un neko nedarīt. Jebkurā gadījumā – kā tu to bateriju uzpildi, tā arī viņa spīd!"