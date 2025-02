Emilija priecīga par 2. vietu un mudina atbalstīt "Tautumeitas", nevis pelt

Emilija ir pateicīga "par to, kas man ir tagad, nevis par to, kas varētu būt un man nav."

"No sirds apsveicu @tautumeitas. Man priekšnesums vizuāli piesaistīja visvairāk. Paldies Jums, dāmas, par to. Redzēju pareizo attieksmi, mīlestību pret to, ko darāt, kvalitāti, komandas ieguldījumu, vienotību un degsmi. Malači!"

Noslēgumā Emilija emocionāli vēršas pie tautiešiem, aicinot sūtīt tikai tās labākās domas "Tautumeitām": "Jo viņas ne tikai to ir pelnījušas, bet viņām vajag mūsu atbalstu. Kamēr mēs apkārt runāsim, ka Eiropa mūs nesapratīs, mēs netiksim nekur tālu... Tad kā jūs esat iedomājušies, kā lai viņas kāpj uz skatuves, ja mēs pat šeit, mājās, Latvijā, nevaram viņas pienācīgi atbalstīt? Mēs esam labāki. Mēs esam daļa no šīs pasaules. Un mēs esam cilvēki. Mēs neesam nauda, lai visiem patiktu. Mēs esam mēs, un mēs esam LATVIJA. Tāpēc būsim lepni par to, kas esam, par mūsu valodu un par drosmīgām dāmām, kas kāps uz skatuves, un to redzēs miljoni, un dziedās mūsu valodā, un nesīs Latvijas vārdu pasaulē.