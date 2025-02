Kā es gāju Bārnabiju lūkoties

Ja "Midsomeras slepkavības" varētu iekļaut Latvijas Kultūras kanonā, tad "Midsomeras slepkavības" tur jau būtu iekļautas – šādas pārdomas gribot negribot raisījās, stāvot Latvijas Televīzijas foajē kopā ar vēl aptuveni simt laimīgajiem, kuru kvēlās motivācijas vēstules organizatoru komandai bija šķitušas pietiekami labas, lai to autorus aicinātu vaigā skatīt Nīlu Dadžensu, ko šajos (un arī citos) platuma grādos pazīst kā inspektoru Džonu Bārnabiju no "Midsomeras slepkavībām".

Jānorāda, ka "Midsomeras" faniem, tāpat kā slepkavniekiem, nav vienota profila, – to skatās dažādu dzīves gājumu un dažādu vecumu ļaudis. Man personīgi pazīstamajam jaunākajam fanam ir vienpadsmit gadu, un vecākais ir pensijā, un arī uz tikšanos bija ieradušies visu vecumu un paskata ļaudis, turklāt pats jaunākais fans savu sajūsmu vārdos nepauda, jo gluži vienkārši šādu prasmi vēl nav apguvis.

Svinīgā ieiešana studijā, protams, norisinājās seriāla tituldziesmas pavadībā, kam pēc brīža sekoja lielu aplausu pavadīts Nīla Dadžensa uznāciens un intervija vispirms ar intervētājas Adriānas Rozes jautājumiem, tad ar publikas jautājumiem. Intervētājas izteiktais pieņēmums, ka latvieši jautājumus neuzdod, pavisam ātri tika apgāzts, jo gaisā šāvās vairāk roku nekā, acīmredzot, bija paredzēts, jo visi gribētāji pie jautājumu uzdošanas nemaz netika. Ar lepnumu par savu tautu jāatzīst, ka neviens neuzdeva to jautājumu, par ko sadzīvē mēdz iesmiet, sak, "kā tai Midsomeras ciemā vēl ir palikuši cilvēki" – katrs sevi cienošs seriāla fans zina, ka Midsomera nav viens vienīgs ciems, bet gan vesela grāfiste, tā ka iespēju slepkavot tur ir pa pilnam. Toties no jautājumiem noskaidrojās, piemēram, ka pats Nīls, lai arī liels lasītājs, nemaz nav lasījis grāmatas, kas sākotnēji kalpojušas par pamatu seriālam. Tika atbildēti arī citi jautājumi, kas neliek miera skatītājiem – piemēram, par to, kāpēc Bārnabijs vienmēr staigā uzvalkā, tostarp tad, kad mājās gatavo ēst. Interesanti, ka Džonam Bārnabijam, kā norādīja aktieris, seriālā ne tikai ir ļoti konservatīva apģērbu izvēle, bet arī uzvalku krāsa nemainās un paliek zila. Proti, esot mēģināti pelēkas krāsas uzvalki, bet tas neesot izskatījies labi. Turklāt, kā aktieris norāda, neitrālais tērps ir tādēļ, lai arī nenovērstu uzmanību, jo, viņa vārdiem sakot, "jūs taču negribat, lai tad, kad izmeklētājs jums paziņo, ka jūsu tuvinieku ir nositis milzīgs siera ritulis, jums uzmanību novērstu izmeklētāja krekls".