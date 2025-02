Elmārs Tannis atvainojas saviem bērniem par ģimenes iziršanu

Šefpavārs Elmārs Tannis ar sievu Ilonu viesojas kanāla STV Pirmā! sarunu raidījumā "Divi vienā", kur atklāj sāpīgu dzīves mirkļu stāstus. Viens no tiem ir šķiršanās no savu bērnu mammas. Viņš joprojām izjūt atbildību par to, kā šis lēmums ietekmējis viņa bērnu jūtas.