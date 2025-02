Slavenību stils kā pārliecināšanas un iežēlināšanas instruments tiesas zālēs

2025. gada februārī mūziķis A$AP Rocky no Losandželosas tiesas zāles iznāca kā uzvarētājs, atbrīvots no divām apsūdzībām par uzbrukumu ar pusautomātisko ieroci. Kā īstam uzvarētājam pienākas, viņš bija tērpies luksusa zīmola "Saint Laurent" uzvalkā, un blakus viņam, kā galvenā un skaistākā rota, mīļotā sieviete Rianna.

A$AP Rocky

Lindsija Loena

2010. gados Lindsijas uzstāšanās tiesā pārtapa par obligāti skatāmiem Holivudas notikumiem, un tās bija tikpat daudzskaitlīgas kā viņas pārkāpumi. Tajās bija vērojams dažādu stilu karuselis. Pirmo reizi saskarē ar tiesu sistēmu viņa nonāca 2007. gadā, tērpusies kostīmos, platformas kurpēs un ar zirgastē savāktiem, balinātiem matiem. Tomēr vispretrunīgākais no viņas "izteikumiem" bija uz nagiem uzzīmētais uzraksts "Fuck U". Aktrise apgalvoja, ka manikīrs, protams, bija netīšs. "Mēs ar draudzeni pa jokam izdomājām izrotāt nagus," viņa tvītoja. "Tam nebija nekāda sakara ar tiesu... tas ir aerogrāfisks dizains no trafareta."

Parisa Hiltone

Anna Delveja

Cardi B

2019. gadā Cardi B stājās Ņujorkas tiesas priekšā, jo tika uzaicināta uz tiesu saistībā ar iespējamo kautiņu, kas izcēlās vienā no pilsētas striptīza klubiem. Priekš viņas tiesas zāle bija tāda pati kā modes skate – viņa tērpās mēteļos ar garām šlepēm, strausa spalvām un grandioza izmēra cepurēm. Kājās, protams, nogalinošas stiletto kurpes. Līdzīgi tam, kā putns uzbrukuma brīdī vēdina spalvas, repere izcēlās ar savu modes izveicību, absolūti novēršot uzmanību no notiekošā.

Vinona Raidere

Anna Nikola Smita

Kortnija Lova

Gadu gaitā Kortnija Lova ir tikusi tiesāta par vairākiem iespējamiem incidentiem, kas saistīti ar apsūdzībām narkotiku lietošanā un tiesas prāvām par neslavas celšanu. Viņas izskats ir bijis mainīgs kā hameleona ādas krāsa – no panku dumpja līdz konservatīvismam un abi kopā. Nedrīkst aizmirst, ka šī ir tā sieviete, kura reiz teica: "Es esmu Dievs, un mani juristi ir mani 12 mācekļi, tādēļ nejokojiet ar mani (precīzāk "so not fuck with me")."