Provokatīvais igaunis Tomijs Kešs izaicina "Eirovīzijas" rīkotājus

Jau dziesmas nosaukums "United By Music" liek noprast, ka dziesma ir par "Eirovīziju", jo tieši tāds ir dziesmu konkursa galvenais sauklis. Un vienā no dziesmas pantiem vēstīts "F**k the EBU, I don't want to go to court" jeb "Pie velna EBU, es negribu doties uz tiesu". EBU ir Eiropas Raidorganizāciju apvienība, kas koordinē "Eirovīziju". Atgādinām, ka pērn Josts Kleins pirms "Eirovīzijas" fināla tika diskvalificēts no dziesmu konkursa pēc tam, kad kāda operatore apsūdzēja viņu uzvedībā, kas līdzinājās draudiem. Tika sagaidīts, ka Jostam tiks izvirzītas apsūdzības un notiks tiesvedība. Tomēr 12. augustā Zviedrijas prokuratūra paziņoja, ka tā nevar pierādīt, ka Kleinam "būtu bijis šāds nodoms".