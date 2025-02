Liene Greifāne Amerikā apprecējusies ar augsti novērtētu Nešvilas advokātu

Lienes jaunais vīrs Maikls Pencis savā "Facebook" profilā ievietojis kāzu fotogrāfiju, atklājot, ka viņu svinības norisinājās 18. janvārī. Viņš arī izveidojis īpašu storiju sadaļu (highlights) ar nosaukumu "Best Wife Ever!!" jeb "Visu laiku labākā sieva!!", kur redzams Lienes selfijs ar iespaidīgu laulību gredzenu uz pirksta. Lienei šīs ir trešās laulības.

Par jauno vīru zināms salīdzinoši maz, taču viņš ir viens no visaugstāk novērtētajiem advokātiem Nešvilā. Tāpat no "Facebook" fotogrāfijām var spriest, ka viņam ir dēls.

Vēl pavisam nesen, ciemojoties Latvijā, šovā "Slavenības. Bez filtra" viņa neslēpa sašutumu par to, kādus komentārus un vēstules ir saņēmusi. Neskatoties uz to, ka līdz šim nav publiski runājusi par to, ka nu atkal ir brīva sieviete, vīriešu uzmanības viņai netrūkusi. Tiesa – nevēlamas uzmanības. "Vīrieši sūta bildes ar saviem dzimumlocekļiem un saka, ka es to esot izdarījusi. Es domāju – ko tieši esmu izdarījusi? Skatos, ka šis cilvēks pirms pāris nedēļām apprecējies un nekaunas vēl sūtīt šādas bildes! Vienreiz pat 14 gadus vecs puisis izpildījās līdzīgā veidā. Es viņam teicu, ka pazīstu viņa mammu un pārsūtīšu viņai, lai paskatās, kā dēls izaudzis!".