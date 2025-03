Ņirgāšanās, apvainojumi un pazemojumi – Olga Kambala stāsta par piedzīvoto laulībā

Kaspara un Olgas Kambalu attiecības nonākušas krustcelēs. Šovā "Slavenības. Bez filtra" Olgas dusmās paziņoja, ka vēlas šķirties no Kaspara, un nu atklāj, ka pāris jau labu laiku dzīvo katrs savā istabā, taču tas nav viss, kas Olgai sakāms.

Kamēr Kaspars virtuvē taisa Olgai vakariņas, tikmēr viņa istabā apraud abu laulību, un atklāj mīlestības ēnas puses. "Lielākā sāpe ir par to, ka mēs dzīvojam šķirti jau labu laiku, viņš vienā istabā, es citā. Viņš par mani ņirgājās, apsaukā, viņš mani arī pazemo, bet vēlāk var pateikt to, ka esmu to izdomājusi," par piedzīvoto attiecībās stāsta Olga.