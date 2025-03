Dzīves vienīgais vīrietis – 82 gadu vecumā mūžībā devies Dollijas Pārtones vīrs

View this post on Instagram

Dīns ne tikai sniedza emocionālu atbalstu, bet zināmā mērā palīdzēja arī viņas karjerai. Viņas pirmā soloalbuma "My Blue Ridge Mountain Boy" (1969) vāku rotā viena no retajām vīra fotogrāfijām. Savukārt viena no Dollijas slavenākajām dziesmām – "Jolene" (1973) – tapusi, iedvesmojoties no kādas sievietes ar sārtiem matiem, kas pārāk draudzīgi flirtējusi ar Dīnu. "Es dziesmu uzrakstīju toreiz, kad mans vīrs… pavadīja mazliet vairāk laika ar Džolīnu, nekā man šķita pieņemami," viņa atzina laikrakstam "The Independent". "Es tam ātri pieliku punktu. Es steidzīgi tiku vaļā no tās rudmates."