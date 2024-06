Daudziem jauniešiem vidusskolas laikā ir svarīgi sākt domāt par naudas pelnīšanas iespējām. Tā kā pilna laika darbu kādā lielveikalā vai noliktavā nevar apvienot ar mācībām, jādomā citi veidi. Turklāt – kurš jaunietis labprāt liktu plauktos preces, ja ir iespēja pelnīt, sēžot mājās pie datora? Talkā nāk "tiešsaistes uzņēmējas", kuru "Instagram" profilos ir bildes no dārgiem restorāniem, ceļojumiem un smalkiem pasākumiem. Shēma ir vienkārša – viņas sāk jauniešiem "Instagram" sūtīt ziņas ar jautājumu, vai viņi vēlas uzzināt vairāk par to, ko dara un kā veidot ienākumus tiešsaistē. Apskatot iespaidīgos profilus, viss šķiet reāli. Pēc tam, kad jaunietis piekrīt, viņas sarunā tikšanos kādā no videočata platformām, lai izstāstītu vairāk. Viņas piedāvā finanšu kursus un video apmācības, solot – jo vairāk zināsi, jo vairāk pelnīsi. Taču ir kāds āķis – lai vispār iesaistītos, ir jāsamaksā biedra nauda un jāpilda dažādi uzdevumi, kas paaugstināšot jaunā censoņa līmeni.