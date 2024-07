Par to, ka influenceru darbs nav rozēm kaisīts, Emīlija jeb Sudrabakaija raidījumā izsakās visatklātāk. Viņa nekaunas arī pastāstīt par laiku, kad "like" daudzums noteicis viņas pašvērtējumu: "Skaitļi un sekotāji nu vairs mani nedefinē," secina sieviete. Tomēr, atskatoties uz laiku, kad piecus gadus pēc kārtas un divas reizes nedēļā filmējusi un montējusi "YouTube" video un Covid-19 laikā katru dienu veidojusi "TikTok" saturu, viņa esot izdegusi un "like" daudzums teju "ēdis no iekšas". Lai nonāktu balansā, viņai bijusi nepieciešamība apmeklēt terapeitu. Tāpat raidījumā Emīlija atklāj, vai ar influencera darbu galu galā var nodrošināt sev iztiku. Secinājums? Ar sadarbības produktiem, kas saņemti apmaiņā pret reklāmu, rēķinus nesamaksāsi. Sudrabakaija, norāda, ka diezin vai "Elektrum" vai "Latvijas Gāze" būs ieinteresēti bartera maksājuma veidā.