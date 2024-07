Lielā karstuma dēļ daudziem tūristiem secen gājis populārākais apskates objekts Grieķijā – slavenās Akropoles apmeklējums. Grieķijas Kultūras ministrija trešdien no pusdienlaika līdz pulksten 17 lika slēgt slaveno kultūras objektu, cilvēki tika brīdināti izvairīties no uzturēšanās saulē dienas karstākajās stundās un daudz dzert ūdeni. Lai tomēr paspētu apskatīt vareno Partenona templi Akropoles virsotnē, daudzi tūristi jau no agra rīta pulcējās rindā, savukārt Sarkanā krusta darbinieki tiem izsniedza atdzesētu ūdeni pudelēs un informatīvās skrejlapas. Lai palīdzētu cilvēkiem, pašvaldības padarīja sabiedrībai pieejamas iekštelpas ar gaisa kondicionieriem, ziņo "The Independent".