Nesen savā " TikTok " profilā "Latvian Rotas" īpašniece Amanda Baltiņa dalījās ar video, kurā stāsta, kā apmēram nedēļas laikā mistiski pazudušas trīs paciņas , ko viņa sūtījusi klientiem. Tomēr tās nav vienīgās likstas, ko pēdējā laikā cilvēki manījuši saistībā ar "DPD" – par to viņi pukojas soctīklos. Situāciju skaidro arī " DPD Latvija " klientu vadības nodaļas vadītājs.

Viss sākās ar to, ka Amanda caur "DPD" nosūtīja paciņu, bet pēc dažām dienām kliente raksta, ka nav to saņēmusi. "Paskatījos, kur paciņa ir, un sazvanījos ar "DPD", jo bija pagājis gana ilgs laiks un sūtījumam vajadzēja būt klāt. "DPD" man saka: "Izskatās, ka paciņa ir pazudusi." Bet apsolījās meklēt." Tajā brīdī viņa saprata, ka paies krietns laiks, līdz kliente saņemtu gaidīto sūtījumu, tāpēc tajā pašā dienā, kad saņēma netīkamās ziņas, izsūtīja klientei vēl vienu tādu pašu paciņu. "Saprotams, ka paciņa var pazust, par to neiespringu. Sazvanījos arī "DPD" par pirmo pazudušo paciņu, un viņi visu laiku atbildēja, ka informāciju ir nodevuši un vēl nav nekādu jaunumu. Paiet kādas piecas dienas, un man raksta tā pati kliente: "Sveiki, es joprojām neesmu saņēmusi savu paciņu. Kas notiek?" Man bija šoks, domāju – kā! Vajadzētu būt, ka paciņa jau ir saņemta..."