"Viena no stjuartēm bez emocijām, nepasakot ne "lūdzu", ne "paldies", iet gar bagāžas nodalījumiem un vienkārši no tiem rauj ārā mugursomas, angliski prasot "Kuram šitā?", un iegrūž somu klēpī," stāsta Zane, kura dalās ar īpaši nepatīkamu lidojuma pieredzi, dodoties ceļā uz Spāniju ar "airBaltic". Lidmašīna esot atgādinājusi lūzni, kā arī attieksme no personāla bija pārsteidzoši nejauka. To, kā tas nākas, ka, samaksājot milzu naudu par biļeti, jālido ar "lūzni" un stjuarti apsūdz pasažieri nemaksāšanā, skaidro arī pats "airBaltic".