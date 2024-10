Mēs sarunāsimies ar ļaudīm, kuriem jau nākas meklēt dažādas izdzīvošanas stratēģijas. Tās var būt atkarīgas no situācijas. Kāds izmanto iespēju nokļūt slimnīcā, lai paēstu un nokļūtu pajumtē, kāds vismaz uz laiku cenšas izdzīvot ar jumtu zem kājām, nevis virs galvas, bet kāds, lai saglabātu spēju strādāt, ir spiests lūgt līdzcilvēku atbalstu medikamentu iegādei.

Zane, Laura, Elita, Inese, Ilona, Mārīte, Vilnis. Katra izdzīvotāja stāstam bija savs vārds, un tā tas būs arī šoruden. Lai arī statistikas tabulās atrodama vien neliela atblāzma no nabadzības sejas – dzimums, vecums, ekonomiskā aktivitāte un mājsaimniecības tips, tās parāda, kurus cilvēkus daudz spēcīgāk ietekmēs pēkšņa veselības liga vai straujš cenu pieaugums.

Jā, viens no augstākajiem nabadzības riskiem Latvijā ir pensionāriem (tūlīt aiz bezdarbniekiem), kāda ir arī Zaiga un vairāki citi stāstu varoņi. Tomēr tas nenozīmē, ka jaunība pasargā no nepieciešamības kaut kā kārpīties pa dzīvi un izdzīvot. Invaliditāte un nokļūšana sistēmā, kas pieviļ un sabradā, ir daži salīdzinoši skarbi piemēri, par ko stāstīsim šajā rakstu sērijā. Tomēr šādus "izdzīvotājus" sastapis, visticamāk, ir katrs no mums. Es noteikti esmu. Un es nespēju līdz galam noticēt, ka dzīvojam taisnīgā pasaulē, kurā ikvienam ir līdzīgas iespējas "izsisties" un īstenot savus sapņus.