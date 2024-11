"Hello Kitty" 2024. gada 1. novembrī atskatīsies uz pusgadsimtu savā dzīvē un kultūras ikonas karjerā. Miljoniem bērnu visā pasaulē ir uzauguši ar "Hello Kitty" rotaļlietām, uzlīmēm, apģērbu un pat mājas tekstilizstrādājumiem, bet popkultūras ikonas, piemēram, Keitija Perija, gājušas vēl tālāk, izvēloties "Hello Kitty" kā tetovējuma motīvu, savukārt Avrila Lavinja ir izdevusi pat singlu ar nosaukumu "Hello Kitty". Bet kā mazs, šķietami vienkāršs tēls – kaķēns ar sarkanu lenti un bez redzamas mutes – ir spējis iekarot pasauli un tik ilgi noturēties slavas zenītā? Šajā rakstā aplūkosim, kā "Hello Kitty" no bērnu ikonas pārvērtās par stila un popkultūras simbolu.