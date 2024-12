Timmas tēvs, basketbola treneris Raitis Timma par traģēdiju uzzinājis no medijiem. Tēvs un dēls nav kontaktējušies jau trīs gadus. Tagad vīrietis mēģina atrast kādus dēla paziņas, meklē kontaktus un cer, ka traģiskās vēstis nav patiesība. "Es vēl neko nezinu. Gribu atrast kaut kādus kontaktus, bet nezinu, ar ko man tur vispār sazināties. Mums trīs gadus bija konflikti, visur biju bloķēts. Es nevaru uzreiz iedziļināties visā šajā stāstā. Mūsu attiecības bija baisas. Kāds mans draugs par šo izlasīja kaut kur septiņos no rīta, un viss. Bet tagad par to jau visur runā. Vajadzētu skaidri noskaidrot, ka tas ir viņš, pastāv cerība, ka tā nav patiesība," Krievijas medijam "Super.ru" otrdienas rītā komentējis Raitis Timma.

Pagaidām informācija par Timmas nāves apstākļiem ir pretrunīga. Izskan versijas gan par to, ka viņš nokritis no ēkas jumta, gan par to, kritiens noticis kāpņu telpā. Aģentūra "TASS" un medijs "Meduza" apstiprina, ka Timma gājis bojā, krītot no liela augstuma.