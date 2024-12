Romāna "Klusie kaimiņi" darbība notiek kādā šķietami pilnīgi parastā daudzdzīvokļu namā, kura iemītnieki cits citu pazīst visai pavirši, lai neteiktu, ka nepazīst pavisam. Protams, katram no kaimiņiem ir savas rūpes un raizes un nav laika iedziļināties visa nama dzīvē. Taču 35 gadus vecā Grēta, kas mitinās vienā no dzīvokļiem, pēc personiskas traģēdijas piedzīvošanas spiesta ilgu laiku neiziet no mājām, pamazām sāk izjust savādu apsēstību ar savu kaimiņu dzīvēm. Viņai šķiet, ka visi pārējie nama iedzīvotāji aiz slēgtajām durvīm glabā kādus, iespējams, baisus noslēpumus. Vai Grētas ievērotās nesakritības un dīvainības patiesi tādas ir, vai tās rada vien jaunās sievietes traumētā psihe? Vai kaimiņi, kas saskarē ar Grētu izturas savādi, zina vairāk par viņas dzīvi nekā pati Grēta?