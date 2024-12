Kādā no Latvijas ciemiem plosās narkotiku sērga, divu gadu laikā miruši astoņi cilvēki, gada sākumā vēstīja kāds reģionālais medijs. Dažas dienas vēlāk pašvaldības pārstāvji izplatīja informāciju, ka medijs pārspīlē, to pamatojot ar nelielo personu skaitu, kas aizturētas narkotisko vielu reibumā, un to, ka pie auto stūres alkohola reibumā ļaudis sēdušies biežāk nekā narkotiku.