Svētku braucienā, kas šogad notika piekto reizi un nu jau kļuvis par tradīciju, devās sešas ugunsdzēsēju automašīnas: no Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības – četras autocisternas un autokāpnes – divas no Inčukalna posteņa, viena no Vangažu posteņa, viena no Inciema posteņa un viena no Mālpils posteņa, kā arī viena autocisterna no Krimuldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības. Ugunsdzēsēju mašīnas novadā bija sastopamas dažādās vietās četru stundu garumā.